05 ноября 2025 в 18:11

«Большая ошибка»: сенатор об учениях США с отработкой ядерного удара по РФ

Сенатор Джабаров: США совершают большую ошибку, отрабатывая ядерные удары по РФ

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Соединенные Штаты совершают большую ошибку, проводя учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, действия Вашингтона в последние месяцы свидетельствуют о нежелании мириться с существованием равной по силам ядерной державы.

Мне кажется, американцы [с отработкой ядерного удара по РФ] заигрались. Они не согласны с тем, что могут превратиться в равную кому-то ядерную державу. В том смысле, что кто-то может составить им конкуренцию. Об этом говорят их действия, которые они предпринимают в последние один-два месяца. Им хочется доказать свой приоритет. Я думаю, что это очень большая ошибка, — высказался Джабаров.

Он отметил, что в ходе заседания членов Совбеза с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучало важное заявление министра обороны России Андрея Белоусова. По его словам, российская сторона готова продемонстрировать свою мощь и возможности в ответ на действия США.

Сейчас проходил Совет безопасности. Мы слышали заявления министра обороны Белоусова. Он говорит о том, что мы готовы показать нашу [ядерную] силу, наши возможности. Надеюсь, это будет последняя попытка убедить американцев, что надо идти не по пути эскалации, а по пути снижения напряженности. Но если они не поймут, пусть тогда пеняют сами на себя. Я надеюсь, что американская сторона одумается и задумается над тем, что они творят в последнее время. Будем надеяться, что реакция у них будет соответствующая, — резюмировал Джабаров.

Ранее Путин заявил, что Москва в случае проведения другими странами ядерных испытаний будет вынуждена предпринять ответные действия. По его словам, Россия предупреждала об этом Запад еще в 2023 году.

США
Россия
ядерное оружие
Андрей Белоусов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
