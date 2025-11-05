Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 18:04

В России объяснили, почему «крах» Зеленского ничего не решит на Украине

Член ОП Григорьев: отставка Зеленского не изменит режим на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В случае свержения президента Украины Владимира Зеленского в политической жизни страны ничего не поменяется, заявил корреспонденту NEWS.ru член Общественный палаты РФ участник СВО Максим Григорьев. Он напомнил, что тоталитарный режим в государстве устанавливался силами Запада.

Режим, лицом которого является Зеленский, он будет существовать в полном отрыве о реальности и желаний <…> украинских граждан [свергнуть режим Зеленского]. Сама репрессивная машина, которая выстроена и функционирует при поддержке западных стран, Европы и США, она позволяет плевать на мнение граждан Украины, — констатировал Григорьев.

Член ОП подчеркнул, что отставка президента Украины возможна только в одном случае — если так решит Вашингтон. Григорьев отметил, что подобный исход для Зеленского вполне возможен.

Ранее экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что из-за укрепления власти Зеленского Киев может потерять партнеров на Западе. Он отметил, что президент превратил правоохранительные органы в свое оружие, а нападки на антикоррупционных активистов стали вызывать сомнения за рубежом по поводу поддержки Украины.

