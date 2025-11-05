На Солнце зафиксирована «красивая» вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка, ее уровень составил M7.4, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По данным ученых, это событие может повлиять на Землю.

В сообщении говорится, что активные области на Солнце, в которых возникают вспышки, перемещаются в направлении Земли. Один из таких центров, область 4274, уже достиг рубежа, за которым его активность начинает оказывать воздействие на планету.

Хотя центральные плотные части выбросов пока не направлены на Землю, их воздействие может быть умеренным. Однако в ночь с пятницы на субботу (с 7 на 8 ноября) плазменное облако, вероятно, пройдет по планете краем.

В эту дату, как отмечают специалисты, появится вероятность прямого фронтального прихода плазменных облаков. Но ключевой момент, требующий внимания, заключается в уровне вспышечной активности к этому времени.

Ранее сообщалось, что ночью 5 ноября на Солнце произошла вспышка высшего уровня X. Это вторая вспышка такого уровня подряд. Максимальный уровень излучения был зарегистрирован в 01:01 по московскому времени с баллом X1.1. Ученые отмечают, что источник вспышки находится в неизвестной ранее активной области и не повлияет на Землю, так как вспышка произошла на невидимой стороне Солнца.