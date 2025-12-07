Ученые предупредили, когда Землю накроет мощная магнитная буря

Вечером 7 декабря на Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G1, говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН). Ее вероятность оценивают в 55%.

Магнитосфера начнет меняться поздно вечером. На спад буря пойдет утром 8 декабря, уточнили ученые.

Ранее на Солнце зафиксировали вспышку класса Х4.0, ставшую второй по силе в 2025 году. Она произошла в группе пятен 4274, где несколькими днями ранее была зарегистрирована самая мощная вспышка года — Х5.1, превзошедшая предыдущий максимум в Х2.7, зафиксированный в мае.

Позднее серия мощных солнечных вспышек вызвала одно из самых сильных полярных сияний за последнее десятилетие. Как отметили ученые, явление можно было наблюдать на необычно низких широтах — от 45 градусов, включая Европу и Канаду

Также две солнечные вспышки предпоследнего класса М были зарегистрированы вечером 6 декабря. Уточнялось, что катаклизм мог сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могли провоцировать магнитные бури.