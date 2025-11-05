Грузинские пограничники не отпускают домой россиянку с сыном-инвалидом

Россиянку и ее сына с инвалидностью не пустили на территорию Грузии из-за указанного в паспорте Крыма как места рождения, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Женщина с ребенком летела из Анкары домой, но теперь ее планируют депортировать обратно в Турцию.

Как рассказал супруг женщины, 3 ноября его 41-летняя жена и сын возвращались домой из Анкары транзитом через Грузию, где планировали остановиться на три дня. В аэропорту их не пустили в страну, сняли с рейса и поместили в камеру. По словам Игоря, уже вторые сутки их не кормят, а пограничники ведут себя «по-хамски». Ситуация усугубилась тем, что женщина перестала выходить на связь. Супруг пострадавшей обратился в посольство России в Грузии, но, по его словам, там ему заявили, что помочь в данной ситуации не могут.

Ранее застрявшие на Кубе россияне устроили забастовку и отказались заселяться в другие отели, куда их перенаправили из-за обрушившегося на остров урагана «Мелисса». 30 октября самолет с россиянами не смог приземлиться в аэропорту провинции Ольгин и всадил их в Варадеро. Туристам пообещали организовать трансфер до оплаченных ими отелей в Ольгине, однако позже объявили, что они вынуждены будут провести отпуск в местных гостиницах.