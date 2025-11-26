Что подарить коллеге на «Тайного Санту»: советы и оригинальные идеи

Праздничный сезон — это время радости, теплых встреч и подарков. Особенно популярной традицией в корпоративной культуре является «Тайный Санта» — анонимный обмен презентами среди коллег. Что выбрать в качестве подарка, чтобы он был приятным, уместным и запоминающимся? NEWS.ru пообщался с психологом и кандидатом экономических наук Миланой Ореховой, которая рассказала о лучших идеях и советах по выбору презентов для коллег на «Тайного Санту».

Основные принципы выбора подарка

Подарок для коллег — это не только проявление внимания, но и способ укрепить отношения, поднять настроение и создать позитивную атмосферу в коллективе. Неподходящий или слишком личный подарок может вызвать неловкость или недоразумение. Поэтому важно учитывать интересы, возраст и профессиональную сферу коллеги, а также соблюдать баланс между оригинальностью и нейтральностью.

Постарайтесь узнать, чем увлекается ваш коллега, чтобы подарок был приятным.

Выбирайте универсальные и нейтральные вещи. Они подходят большинству.

Обратите внимание на обертку. Красиво упакованный подарок вызывает больше положительных эмоций.

Добавьте открытку с теплыми пожеланиями. Это сделает подарок более душевным.

Что подарить женщинам?

Хорошим вариантом подарка для женщин станет стильная кружка. Она пригодится для чая или кофе или может стать заменой старой, если на работе человек пьет из посуды с трещинками. Можно купить чашку в одном из благотворительных фондов, так подарок будет иметь дополнительный смысл.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Набор для релакса поможет отвлечься от негативных эмоций и расслабиться. Он может включать в себя скетчбук с карандашами, чтобы человек мог выразить мысли и эмоции на бумаге. Или набор бомбочек для ванны — шипучая соль с ароматами, с ней приятно отдохнуть в теплой воде и забыть о рабочих хлопотах. Также можно купить массажер для лица, спины или ног, который поможет расслабиться после рабочего дня за компьютером.

Еще одним универсальным и полезным подарком станет ароматическая свеча. Можно выбрать свечи с запахами, которые ассоциируются с зимой: хвоя, корица, ваниль, мандарин, имбирный пряник. Для создания праздничной атмосферы в доме можно купить свечу в форме елки или звезды.

В зимнее время у многих трескаются руки из-за холода, поэтому можно купить набор, в котором есть крем, скраб для рук или другие косметические средства. Мягкий плед для дома или набор чая тоже пригодится каждому. Это символы уюта, которые не требуют близкой связи, но подарят ощущение внимания.

Что подарить мужчинам?

Если вам выпал коллега-мужчина, то практичные вещи станут беспроигрышным вариантом для игры в «Тайного Санту». Например, термокружка, она хорошо держит тепло и не дает проливаться напиткам. Подходит для ежедневных прогулок, туристических походов и долгих поездок на автомобилях. Термокружка с зимним дизайном (снежные рисунки, пейзажи с деревьями в снегу) создает атмосферу праздника. Также можно выбрать модель с именем коллеги. Дополнить подарок можно пакетиком ароматного чая или плиткой шоколада, чтобы сделать набор еще более душевным.

Универсальная подставка под телефон пригодится как на рабочем месте, так и в повседневной жизни. Такой подарок подойдет любому, так как не связан с определенными предпочтениями и интересами получателя. Мини-органайзер для стола позволит поддерживать порядок на рабочем столе, обеспечит удобное хранение ручек, стикеров, калькулятора и печатей. Такой презент может подойти тому, кто много работает за компьютером и ведет бумажную документацию.

Кофе — популярный напиток, который любят многие люди. Если известно, что коллега — кофеман, можно заказать для него кофе в зернах или молотый, под чашку или турку. Еще один вариант — коробка дрип-пакетов, которые позволяют быстро заварить кофе дома или в дороге. Кроме того, можно приобрести мини-наборы для ухода за собой, где есть кремы и пены для бритья, или путешествий — сланцы, маска для сна и подушка для шеи. Такие подарки воспринимаются как уважение к личному пространству и интересам без попытки угадать интимные предпочтения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что подарить, если бюджет до 1000 рублей?

Иногда во время игры в «Тайного Санту» устанавливается скромный бюджет, чтобы людям не пришлось слишком сильно тратиться на праздник. В таких условиях выбрать подарок становится сложнее, ведь не хочется ударить в грязь лицом. Для таких случаев есть список бюджетных вариантов подарков на Новый год, например:

антистресс-игрушка;

красивый блокнот;

качественный шоколад;

набор чая или кофе;

мини-ароматизатор для рабочего стола.

Важна не цена, а ощущение внимания и нейтральность. Именно такие подарки создают комфорт и помогают избегать неловкости.

