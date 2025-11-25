День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:16

Это блюдо — мой личный телепорт в солнечную Турцию: готовлю измир кефтеси в ароматном соусе на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Перенеситесь в солнечную Турцию, не выходя из кухни! Измир кефтеси — это классическое блюдо турецкой кухни, которое сочетает в себе яркие восточные специи и средиземноморскую легкость.

Для блюда мне понадобится: фарш (500 г), лук (1 шт.), чеснок (2 зубчика), панировочные сухари (50 г), яйцо (1 шт.), соль, перец, тмин. Для соуса и овощей: лук (2 шт.), болгарский перец (2 шт.), томаты в собственном соку (400 г), паприка (1 ч. л.), картофель (3 шт.), зелень.

Лук для фарша натираю на терке или очень мелко рублю. Смешиваю его с фаршем, давленым чесноком, панировочными сухарями, яйцом и специями. Тщательно вымешиваю фарш около 5-7 минут — это сделает фрикадельки плотными и упругими. Формирую из фарша небольшие удлиненные котлетки. Обжариваю их на хорошо разогретом масле со всех сторон до золотистой корочки. Для соуса нарезаю лук и перец полукольцами, обжариваю до мягкости. Добавляю томаты и паприку, тушу 5-7 минут. В огнеупорную форму выкладываю обжаренные фрикадельки, заливаю их томатным соусом, сверху распределяю нарезанный крупными дольками картофель. Накрываю форму крышкой или фольгой и запекаю в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут, пока картофель не станет мягким. Подаю, посыпав свежей зеленью, с питой или рисом.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

Проверено редакцией
Читайте также
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Семья и жизнь
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Бисквитный торт «Нежность» на новогодний стол — вкуснее всяких Наполеонов! Нежные коржи и сливочный крем
Общество
Бисквитный торт «Нежность» на новогодний стол — вкуснее всяких Наполеонов! Нежные коржи и сливочный крем
Готовить картофельные колдуны не сложно: простой рецепт из Белоруссии — вкуснейшие биточки с фаршем
Общество
Готовить картофельные колдуны не сложно: простой рецепт из Белоруссии — вкуснейшие биточки с фаршем
Готовлю белорусский жур холодными осенними вечерами: этот согревающий суп — идеальный ужин в ноябре
Общество
Готовлю белорусский жур холодными осенними вечерами: этот согревающий суп — идеальный ужин в ноябре
Турецкий политолог раскрыл, сможет ли Анкара отказаться от российского газа
Мир
Турецкий политолог раскрыл, сможет ли Анкара отказаться от российского газа
еда
рецепты
фарш
мясо
Турция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финляндия строит забор в метре от границы с Россией
Астроном рассказал о приближении межзвездного объекта к Земле
PR-директор Птахи ответила на слухи об аресте недвижимости рэпера
Сечин завершил речь в Пекине китайской философией и советской историей
Группа компаний «О'Кей» продала одноименную сеть магазинов
В Совфеде оценили возможность возврата статьи за тунеядство в России
Дарья Мороз удивила поклонников радикальным изменением имиджа
Адвокат оценил шансы племянниц Жириновского на возвращение имущества
Макрон испугался баллистических ракет России
Появились новые подробности о расследовании НАБУ на Украине
Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать ли сильного холода и снегопада
Секс-символ фигурного катания: самые яркие образы Туктамышевой
В США узнали о звонках разгневанных европейских чиновников Рубио
«Провальная политика»: Лавров объяснил выходки европейских соседей
Лавров поделился подробностями о контактах России и США
«Не сливать»: Лавров объяснил, как работает российская дипломатия
В МО озвучили, какой «бонус» получили ВС РФ после освобождения Иванополья
Фекальный сталкер из Москвы остался безнаказанным
Жертвы в Таганроге, тактика стаи, теракт в храме: ВСУ атакуют РФ 25 ноября
Адвокат раскрыл, могут ли наказать пенсионеров-мошенников за схемы с жильем
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер
Общество

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.