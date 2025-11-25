День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 10:56

Готовлю белорусский жур холодными осенними вечерами: этот согревающий суп — идеальный ужин в ноябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жур — прекрасный способ накормить семью вкусно и сытно без больших затрат. Мясные ребрышки и овсянка делают его бюджетным, но при этом очень питательным.

Для супа мне понадобится: мясные ребрышки (500 г), овсяные хлопья долгой варки (200 г), лук (2 шт.), морковь (2 шт.), картофель (3 шт.), чеснок (2 зубчика), сливочное масло (2 ст. л.), соль, перец, лавровый лист, сметана и зелень для подачи.

Ребрышки промываю, заливаю 2,5 литрами холодной воды и ставлю варить на 1,5 часа. Периодически снимаю пену. Овсяные хлопья заливаю 500 мл теплой воды и оставляю настаиваться на 2-3 часа — они набухнут, и это основа густоты супа. Готовый бульон процеживаю, мясо отделяю от костей и нарезаю. Лук и морковь мелко нарезаю кубиком и пассерую на сливочном масле до мягкости. Картофель очищаю и нарезаю небольшими кубиками. В чистый кастрюлю переливаю бульон, довожу до кипения, закладываю картофель и варю 10 минут. Затем добавляю набухшие овсяные хлопья вместе с водой, в которой они замачивались, и пассированные овощи. Варю еще 20 минут на медленном огне. В самом конце добавляю мясо, измельченный чеснок, лавровый лист, соль и перец. Даю настояться под крышкой 15-20 минут. Подаю со сметаной и обильно посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Семья и жизнь
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Ресторанный цезарь с креветками дома — проще не бывает
Семья и жизнь
Ресторанный цезарь с креветками дома — проще не бывает
Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов
Семья и жизнь
Секрет ароматного чечевичного супа: достаточно пары ингредиентов
Вкусный и легкий супчик на каждый день. Скарцели по-белорусски: мои просят его на обед и на ужин
Общество
Вкусный и легкий супчик на каждый день. Скарцели по-белорусски: мои просят его на обед и на ужин
Праздничные ежики с картошкой в духовке: простой рецепт с акцентом для вкусного Нового года
Общество
Праздничные ежики с картошкой в духовке: простой рецепт с акцентом для вкусного Нового года
еда
супы
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СВР раскрыли, почему в Великобритании боятся Трампа
Магнитные бури сегодня, 25 ноября: что завтра, головная боль, апатия
Повар отбился от напавшего на него медведя и продолжил готовить
Ночные взрывы привели к перебоям в энергосистеме в Киеве
Генерал раскрыл тактику ВСУ при атаке на Ростовскую область
«Не тема для трепа»: Шаляпин о расследовании убийства родственниц
Стало известно, где в России зафиксировали первые 50-градусные морозы
ВСУ нашли, куда пристроить депортированных из Польши украинцев
Актриса Стасюк рассказала, как относится к критике своей внешности
Салат с креветками и грейпфрутом: идеальное сочетание сочности и свежести
Советские слоеные печенья, которые всегда удаются: простой творожный рецепт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой
Разведка выяснила, на кого в Лондоне готовят фейковые досье
В Кремле назвали виновного в срыве переговоров в Стамбуле
В СВР раскрыли, почему Британия добивается продолжения СВО на Украине
В США накажут не сократившие полеты во время шатдауна авиакомпании
Депутат предложил, как снизить случаи мошенничества с недвижимостью
Возраст не помеха: как научиться вырезать шедевры по дереву после 55 лет
В США раскрыли причины решения Уиткоффа по Украине
Песков раскрыл, состоятся ли телефонные переговоры Путина и Си Цзиньпина
Бывшего замглавы Минобороны признали банкротом
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.