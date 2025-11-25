Бисквитный торт «Нежность» на новогодний стол — вкуснее всяких Наполеонов! Нежные коржи и сливочный крем

Когда хочется завершить новогодний ужин по-настоящему волшебным десертом, нет ничего лучше нежного бисквитного торта со сливочным кремом и ягодным джемом. Этот торт станет идеальной сладкой точкой праздника — он нежный, но не приторный, изысканный, но при этом такой домашний и душевный. Воздушный ванильный бисквит в сочетании с тающим сливочным кремом и кисло-сладкой ноткой лесных ягод создает совершенную гармонию вкуса. А сколько восторга вызовет его белоснежный вид, украшенный ягодами и еловыми веточками! Такой десерт не стыдно подать к самому торжественному столу, а готовится он хоть и не быстро, но результат того стоит.

Для бисквита взбейте 6 яиц со 150 г сахара и щепоткой соли до пышной светлой массы. Аккуратно введите 100 мл теплого молока и 30 мл масла. Просейте 200 г муки с 8 г разрыхлителя и вмешайте в тесто лопаткой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут. Для крема взбейте 250 мл холодных сливок с 100 г сахарной пудры, добавьте 300 г творожного сыра и аккуратно перемешайте. Готовый остывший бисквит разрежьте на 2 коржа. Нижний корж пропитайте 100 мл молока, смажьте ягодным джемом и частью крема. Накройте вторым коржом и полностью покройте торт оставшимся кремом. Украсьте свежими ягодами, мятой или новогодним декором. Дайте торту пропитаться в холодильнике 4-6 часов — и ваше кулинарное чудо готово!

