25 ноября 2025 в 10:30

Вкуснее и нежнее нашего медовика. Медуолис — старинные литовский рецепт: получается очень нежно и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда за окном метель и мороз, а в доме пахнет медом, корицей и гвоздикой — это значит, что пришло время для настоящего литовского медового пряника «Медуолис». Этот старинный десерт — не просто сладость, а настоящий кусочек балтийской истории, который готовили к самым важным праздникам. Его главная магия — в удивительном аромате и текстуре: снаружи он покрыт тонкой сахарной глазурью, а внутри — невероятно мягкий, влажный и насыщенный вкусом. В отличие от обычных пряников, медуолис действительно становится вкуснее со временем, если дать ему «созреть» пару дней в закрытой коробке.

Для приготовления вам понадобится: 250 г меда, 200 г муки, 100 г сахара, 2 яйца, 1 ч. л. соды, по 1 ч. л. молотой корицы и гвоздики, щепотка мускатного ореха. Мед слегка подогрейте на водяной бане, чтобы он стал жидким. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте теплый мед и все специи. Постепенно введите муку, смешанную с содой. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Вылейте его в смазанную маслом форму и выпекайте при 180°C около 35-40 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Дайте прянику полностью остыть в форме, а затем накройте пищевой пленкой и оставьте на сутки — это сделает его вкус более насыщенным и гармоничным. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

