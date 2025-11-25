Силуанов допустил смягчение денежно-кредитной политики

Банк России получает все больше пространства для маневров в сфере денежно-кредитной политики (ДКП), заявил глава Минфина Антон Силуанов на Международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего». По его словам, которые приводит ТАСС, это позволит сделать заемные средства более доступными.

У Центрального банка становится больше сейчас маневров для принятия решений по смягчению денежно- кредитной политики. Будут приниматься такие решения — будут дешевле заемные кредитные ресурсы, — подчеркнул глава ведомства.

Силуанов отметил, что главной задачей сейчас является выравнивание спроса и предложения. Поэтому, указал он, Центробанк в 2025 году активно принимает меры по охлаждению экономики. Это действительно необходимо для того, чтобы в следующем году начать расти, заметил Силуанов.

Ранее глава Минфина заявил, что время углеводородного сырья для России уходит. По словам Силуанова, стране необходимо готовиться к новым видам двигателей экономики.