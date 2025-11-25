День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:42

Силуанов допустил смягчение денежно-кредитной политики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Банк России получает все больше пространства для маневров в сфере денежно-кредитной политики (ДКП), заявил глава Минфина Антон Силуанов на Международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего». По его словам, которые приводит ТАСС, это позволит сделать заемные средства более доступными.

У Центрального банка становится больше сейчас маневров для принятия решений по смягчению денежно- кредитной политики. Будут приниматься такие решения — будут дешевле заемные кредитные ресурсы, — подчеркнул глава ведомства.

Силуанов отметил, что главной задачей сейчас является выравнивание спроса и предложения. Поэтому, указал он, Центробанк в 2025 году активно принимает меры по охлаждению экономики. Это действительно необходимо для того, чтобы в следующем году начать расти, заметил Силуанов.

Ранее глава Минфина заявил, что время углеводородного сырья для России уходит. По словам Силуанова, стране необходимо готовиться к новым видам двигателей экономики.

Центробанк
Антон Силуанов
Минфин
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это отражает план»: в Европарламенте заявили о победе России
Названа дата рассмотрения дела Акунина
«Нормальный и правильный»: член СПЧ о законопроекте про сталкинг
В Минобороны раскрыли, как ВС России выбивают противника в ДНР
В Минобороны оценили потери ВСУ за минувшие сутки
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: в РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после выходки с зеленой краской
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.