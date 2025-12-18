В ЦБ раскрыли планы по взысканиям убытков с европейских банков

В ЦБ раскрыли планы по взысканиям убытков с европейских банков ЦБ планирует взыскать убытки за блокировку российских активов с банков Европы

Центральный банк России будет взыскивать понесенные из-за заморозки суверенных активов убытки с европейских банков, сообщила пресс-служба регулятора. Взыскания будут добиваться в российском арбитражном суде.

Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды, — говорится в сообщении.

Ранее западные СМИ писали, что в Евросоюзе опасаются конфискации Россией западных активов на своей территории в ответ на возможное использование бессрочно замороженных российских средств для кредита Украине. По информации журналистов, первым под удар может попасть бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится около €260 млрд.

До этого бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что изъятие замороженных российских активов обернется для Европы серьезными экономическими и репутационными последствиями. По ее словам, попытки европейцев найти «лазейки» лишь подтверждают отсутствие правовых оснований.