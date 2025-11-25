Пачка творога и горстка муки — пеку полянички: украинские творожные булочки для всей семьи

Когда хочется порадовать близких чем-то по-настоящему домашним и душевным, стоит вспомнить старые проверенные рецепты. Украинские полянички — это не просто творожные булочки, а настоящее воплощение уюта и простой крестьянской мудрости. Они получаются такими нежными, воздушными и мягкими, что просто тают во рту. Эти скромные с виду булочки обладают удивительным свойством — они одинаково хороши и к утреннему чаю, и к вечернему молоку, и как основа для бутерброда с маслом. А готовятся они на удивление просто и быстро, что делает их идеальными для тех случаев, когда нужно быстро организовать вкусный перекус для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 2 яйца, 6 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соды и щепотка соли. Творог нужно протереть через сито или измельчить блендером, чтобы не было комочков. Добавьте к нему яйца, сахар и соль, тщательно перемешайте. Затем постепенно введите муку, смешанную с содой. Замесите мягкое, немного липнущее тесто. Сформуйте небольшие шарики размером с абрикос, обваляйте их в муке и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте полянички теплыми со сметаной, вареньем или просто с кусочком сливочного масла.

