Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 07:42

Творожное суфле со вкусом пиццы — это реально, фантастически вкусно и полезно: мой топ среди ПП-завтраков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это суфле — гениальное изобретение для всех, кто следит за питанием, но тоскует по пицце. Нежная творожная основа с томатной пастой, ветчиной и сыром создает полную иллюзию любимого блюда, но с минимальной калорийностью.

100 г творога растираю с 1 яйцом, 20 г томатной пасты, 20 г кукурузного крахмала, 100 г молока, 1 ч. л. разрыхлителя, солью и специями (паприка, куркума, прованские травы) до однородной кремообразной консистенции.

Добавляю 50 г нарезанной кубиками ветчины из индейки, нарезанный маринованный огурчик и 4 разрезанные пополам маслины. Аккуратно перемешиваю. Массу выливаю в жаропрочную форму, сверху посыпаю 60 г тертого сыра. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30 минут до золотистой сырной корочки. Подаю слегка остывшим.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Легкий новогодний стол, который не навредит фигуре: кулинарные хитрости помогут сохранить праздничное настроение и избежать лишних кг
Общество
Легкий новогодний стол, который не навредит фигуре: кулинарные хитрости помогут сохранить праздничное настроение и избежать лишних кг
Секрет идеального жюльена — заменил стандартные ингредиенты морепродуктами и получил шедевр за 20 минут
Общество
Секрет идеального жюльена — заменил стандартные ингредиенты морепродуктами и получил шедевр за 20 минут
Этот яблочно-карамельный латте заменил мне тыквенный — готовлю дома за 10 минут, как в лучшей кофейне
Общество
Этот яблочно-карамельный латте заменил мне тыквенный — готовлю дома за 10 минут, как в лучшей кофейне
Популярность одной японской закуски резко возросла в России
Общество
Популярность одной японской закуски резко возросла в России
Банановая лепешка на завтрак: сладкая вкуснятина к чаю или кофе
Общество
Банановая лепешка на завтрак: сладкая вкуснятина к чаю или кофе
еда
рецепты
завтраки
пиццы
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США назвали «позерством» нежелание Украины признавать потери
Пенсионерка оказалась в суде из-за вражды с сотрудником метро
Посол раскрыл, как в Венгрии на самом деле относятся к русской культуре
Происходящее с Зеленским вызвало тревогу в США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 ноября: инфографика
Где отдохнуть зимой за рубежом за 80 000 рублей: самые доступные направления
Химоружие у ВСУ и база наемников в Харькове: новости СВО к утру 23 ноября
В ГД предложили маркировать контент, созданный человеком
Командиры ВСУ бросили солдат перед лицом смертельной угрозы
Силы ПВО за ночь ликвидировали 75 украинских БПЛА в российском небе
В двух российских городах ввели ограничения для самолетов
Келлог рассказал, чего хотят избежать США в плане по Украине
«Придется водоканалы банкротить»: в Раде устроили жуткую истерику
ВСУ распускают Иностранный легион
Филолог рассказала, что вскоре может произойти с отчеством в разговорах
«Напичкан наемниками»: ВСУ разработали новый план после потери Купянска
Назван самый верный способ проверки наличия взятых мошенниками кредитов
Известный российский хоккеист получил травму в матче НХЛ
Американские военные научатся стрелять по конфискованным дронам из КНР
Появились кадры искореженного после «штурма» станции метро автомобиля
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.