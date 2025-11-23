Творожное суфле со вкусом пиццы — это реально, фантастически вкусно и полезно: мой топ среди ПП-завтраков

Это суфле — гениальное изобретение для всех, кто следит за питанием, но тоскует по пицце. Нежная творожная основа с томатной пастой, ветчиной и сыром создает полную иллюзию любимого блюда, но с минимальной калорийностью.

100 г творога растираю с 1 яйцом, 20 г томатной пасты, 20 г кукурузного крахмала, 100 г молока, 1 ч. л. разрыхлителя, солью и специями (паприка, куркума, прованские травы) до однородной кремообразной консистенции.

Добавляю 50 г нарезанной кубиками ветчины из индейки, нарезанный маринованный огурчик и 4 разрезанные пополам маслины. Аккуратно перемешиваю. Массу выливаю в жаропрочную форму, сверху посыпаю 60 г тертого сыра. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30 минут до золотистой сырной корочки. Подаю слегка остывшим.

