Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 10:30

Когда надоели сырники, жарю кварккельхен — немецкие творожные оладьи с яблоками и специями

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда надоели сырники, жарю кварккельхен — немецкие творожные оладьи с яблоками и специями. Этому рецепту научила соседка бабушки из немецкой деревни. Мягкие, ароматные и слегка хрустящие — эти немецкие кварккельхен подарят уютное ощущение домашнего завтрака. Их легко приготовить, а вкус сочетает нежный творог, сладкие яблоки и теплые пряные нотки. Идеально подойдут к чаю, кофе или в качестве десерта.

Для теста возьмите 250 г творога, 150 г очищенного и натертого яблока, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, 50 г муки, щепотку соли, 1/2 ч. л. корицы и немного ванильного сахара. В миске смешайте творог, яйцо, сахар, соль и специи. Добавьте яблоки и муку, перемешайте до однородного теста.

На сковороде разогрейте немного масла. Формируйте небольшие оладьи, выкладывайте на сковороду и обжаривайте с каждой стороны 2–3 минуты до золотистой корочки.

Готовые кварккельхен подавайте горячими, по желанию присыпав сахарной пудрой или с ягодным соусом. Наслаждайтесь нежной серединкой и ароматной корочкой — идеальный немецкий десерт или завтрак.

Ранее мы готовили творожные квадратики с яблоками. Быстро разрезаем пласт теста и печем.

Проверено редакцией
Читайте также
Как засолить сало, чтобы оно таяло во рту — секрет мягкой текстуры и идеального вкуса с обычным сахаром
Общество
Как засолить сало, чтобы оно таяло во рту — секрет мягкой текстуры и идеального вкуса с обычным сахаром
Готовим на завтрак хуэвос ранчэрос — традиционную яичницу мексиканских фермеров: сытный вариант подойдет на обед и ужин
Общество
Готовим на завтрак хуэвос ранчэрос — традиционную яичницу мексиканских фермеров: сытный вариант подойдет на обед и ужин
Корейский салат, который покоряет вкусом: кисло-сладкая вкуснота с вешенками и морковью
Общество
Корейский салат, который покоряет вкусом: кисло-сладкая вкуснота с вешенками и морковью
Скумбрия еще не была такой вкусной: мой секрет в этой простой добавке — 10 минут подготовки, и на столе сочная рыбка
Общество
Скумбрия еще не была такой вкусной: мой секрет в этой простой добавке — 10 минут подготовки, и на столе сочная рыбка
Сырный сюрприз в лаваше вместо теста! Запекаю нежные рожки с творогом и зеленью: как в Турции, только вкуснее
Общество
Сырный сюрприз в лаваше вместо теста! Запекаю нежные рожки с творогом и зеленью: как в Турции, только вкуснее
яблоки
творог
сырники
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция предупредила о новой схеме мошенничества с проверкой качества воды
Маликов поднял гонорары в 2,5 раза с помощью мемов и нейросетей
Паштет, который изменит ваше мнение о постных закусках. Готовим за 30 минут
Российские бобслеисты лишились нейтрального флага на международных турнирах
Известный ведущий объявил бойкот правящим политикам в Великобритании
В Латвии опозорились из-за грязного автомобиля для президента Польши
В российском регионе недовольный пассажир выстрелил в голову таксисту
Москвич выиграл первое в России дело по «эффекту Долиной»
Серийный массажист-насильник заманивал жертв купонами на скидку
Россиянка «купила» домофон за 14 млн рублей
Стало известно о переговорах России и Израиля по одному вопросу
Почему не работает WhatsApp 14 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 декабря: сдача Гуляйполя, вопли командира
США вернут одной стране работы Пикассо после скандала с коррупцией
Наступление ВС РФ на Харьков 14 декабря: ложь Зеленского, правда о Купянске
«Жирный плевок в лицо»: Медведев возмутился службой Macan в армии
Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт
Автомобиль с двумя людьми упал в реку
Стало известно о дружбе раввинов России и Одессы
Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.