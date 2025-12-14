Когда надоели сырники, жарю кварккельхен — немецкие творожные оладьи с яблоками и специями

Когда надоели сырники, жарю кварккельхен — немецкие творожные оладьи с яблоками и специями

Когда надоели сырники, жарю кварккельхен — немецкие творожные оладьи с яблоками и специями. Этому рецепту научила соседка бабушки из немецкой деревни. Мягкие, ароматные и слегка хрустящие — эти немецкие кварккельхен подарят уютное ощущение домашнего завтрака. Их легко приготовить, а вкус сочетает нежный творог, сладкие яблоки и теплые пряные нотки. Идеально подойдут к чаю, кофе или в качестве десерта.

Для теста возьмите 250 г творога, 150 г очищенного и натертого яблока, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, 50 г муки, щепотку соли, 1/2 ч. л. корицы и немного ванильного сахара. В миске смешайте творог, яйцо, сахар, соль и специи. Добавьте яблоки и муку, перемешайте до однородного теста.

На сковороде разогрейте немного масла. Формируйте небольшие оладьи, выкладывайте на сковороду и обжаривайте с каждой стороны 2–3 минуты до золотистой корочки.

Готовые кварккельхен подавайте горячими, по желанию присыпав сахарной пудрой или с ягодным соусом. Наслаждайтесь нежной серединкой и ароматной корочкой — идеальный немецкий десерт или завтрак.

Ранее мы готовили творожные квадратики с яблоками. Быстро разрезаем пласт теста и печем.