С сырниками больше не вожусь: готовлю творожные квадратики с яблоками — быстро разрезаю пласт теста и пеку

С сырниками больше не вожусь: готовлю творожные квадратики с яблоками — быстро разрезаю пласт теста и пеку. Готовим невероятно вкусную и нежную выпечку всего за четверть часа! Творог, добавленный прямо в тесто, делает его мягким и пышным, а мелко нарезанные яблоки дают сочную кислинку. Отличный способ удивить гостей или порадовать семью, когда времени совсем нет.

Для приготовления примерно 30–35 штук вам понадобится: 250 г творога средней жирности, 2 яйца, 70 г сахара, 250 г муки, 1 ст. л. растительного масла + масло для жарки, 1-2 яблока, 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. соды и сахарная пудра для подачи.

Как приготовить: в глубокой миске взбейте яйца с сахаром, солью и столовой ложкой масла до легкой пены. Добавьте творог и перемешайте венчиком до однородности. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками и добавьте в тесто. Всыпьте соду и постепенно просеивайте муку, замешивая мягкое, липкое тесто. Выложите его на обильно присыпанную мукой поверхность, раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около 7-8 мм. Специальным ножом (или обычным) нарежьте тесто на небольшие квадраты. В разогретой сковороде с достаточным количеством масла обжарьте квадратики на среднем огне по 1,5–2 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистого цвета. Выложите готовые квадратики на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла.

