Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 20:48

Назван город — победитель в конкурсе «Культурная столица 2027 года»

Челябинск получил звание «Культурная столица России 2027 года»

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Челябинск получил звание «Культурная столица 2027 года» по итогам федерального конкурса среди российских городов. Торжественная церемония подведения итогов прошла в Москве, пишет ТАСС.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что все города страны способны быть как культурными, так и молодежными столицами. Он подчеркнул, что высокий уровень жизни и развития должен быть не только в Москве, но и в регионах.

А Челябинск достойно проведет «Культурную столицу», — добавил глава региона.

В номинации «Народное голосование» победил Новосибирск. Специальные дипломы в категории «Восходящая звезда» получили Архангельск и Владикавказ, в номинации «Успешный дебют» — Гатчина, Ижевск и Липецк.

В категории «Преемственность и целеустремленность» лидировали Нальчик и Сыктывкар. Отдельные дипломы в специальной номинации «Успешный дебют и воля к победе» вручили Донецку и Луганску.

Конкурс «Культурная столица года» проводится с 2023 года, и статус победителя ежегодно получает один из российских городов. К участию допускаются инициативные команды от административных центров субъектов РФ и городских округов с численностью населения не менее 200 тысяч человек. В 2025 году статус культурной столицы получил Грозный, в 2026 году — Омск.

Ранее комитет Госдумы по региональной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о переименовании трех городов в Чечне. Согласно проектам, Наурская Наурского района получит название Невре, Шелковская Шелковского района станет Тереком, а Серноводское Серноводского района — Серноводском.

Челябинск
Россия
культура
столицы
города
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о новых жертвах среди мирных жителей от атак ВСУ в ДНР
США потеряли радиоактивный генератор в Гималаях
Школьный автобус с детьми сорвался в пропасть
Волгоградский аэропорт изменил режим работы ради безопасности
Появились новые данные о пропавших в Пермском крае туристах
Названо имя лучшей теннисистки России
В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА
Мерц покинул переговоры США и Украины в Берлине после короткого приветствия
ПВО отразила попытку атаки дронов ВСУ на восемь регионов России
Россиянка пострадала во время атаки дрона ВСУ на автомобиль
В Швейцарии предупредили об игре ва-банк Зеленского
Жители европейской страны указали на тотальные проблемы со свободой слова
В Раде указали Трампу на неочевидную угрозу
Скорая протаранила тепловоз в российском городе
Назван город — победитель в конкурсе «Культурная столица 2027 года»
Москалькова заявила, что со стороны Киева нет списка «похищенных детей»
Ювелирная мастерская загорелась в российском городе
Юрист объяснил, чем Россия ответит Западу на кражу активов
Сочетаю несочетаемое: теплая утка, холодная груша и пряная зелень
Озвучены итоги голосования по российским шахматистам на мировых турнирах
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле
Общество

Тарталетки с икрой — прошлый век. Собираю рулет из лаваша со шпротами, картофелем и укропом. Изысканно, сытно и в разы дешевле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.