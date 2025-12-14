Назван город — победитель в конкурсе «Культурная столица 2027 года»

Челябинск получил звание «Культурная столица 2027 года» по итогам федерального конкурса среди российских городов. Торжественная церемония подведения итогов прошла в Москве, пишет ТАСС.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что все города страны способны быть как культурными, так и молодежными столицами. Он подчеркнул, что высокий уровень жизни и развития должен быть не только в Москве, но и в регионах.

А Челябинск достойно проведет «Культурную столицу», — добавил глава региона.

В номинации «Народное голосование» победил Новосибирск. Специальные дипломы в категории «Восходящая звезда» получили Архангельск и Владикавказ, в номинации «Успешный дебют» — Гатчина, Ижевск и Липецк.

В категории «Преемственность и целеустремленность» лидировали Нальчик и Сыктывкар. Отдельные дипломы в специальной номинации «Успешный дебют и воля к победе» вручили Донецку и Луганску.

Конкурс «Культурная столица года» проводится с 2023 года, и статус победителя ежегодно получает один из российских городов. К участию допускаются инициативные команды от административных центров субъектов РФ и городских округов с численностью населения не менее 200 тысяч человек. В 2025 году статус культурной столицы получил Грозный, в 2026 году — Омск.

