Ювелирная мастерская загорелась в российском городе

В поселке Красное-на-Волге Костромской области произошел крупный пожар в здании ювелирной мастерской, сообщили в ГУ МЧС региона в MAX. В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании в двухэтажном административном здании поступил по адресу улица Окружная.

Площадь пожара, по данным спасателей, составила 1,2 тыс. квадратных метров. Силам МЧС удалось локализовать огонь, а вскоре после этого было ликвидировано и открытое горение.

На месте происшествия работали более 30 пожарных и 11 единиц спецтехники. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

