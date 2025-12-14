Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 20:40

Ювелирная мастерская загорелась в российском городе

Пожарные потушили ювелирную мастерскую в Костромской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В поселке Красное-на-Волге Костромской области произошел крупный пожар в здании ювелирной мастерской, сообщили в ГУ МЧС региона в MAX. В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании в двухэтажном административном здании поступил по адресу улица Окружная.

Площадь пожара, по данным спасателей, составила 1,2 тыс. квадратных метров. Силам МЧС удалось локализовать огонь, а вскоре после этого было ликвидировано и открытое горение.

На месте происшествия работали более 30 пожарных и 11 единиц спецтехники. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в городе Вольске пожилые супруги умерли во сне, предположительно, надышавшись газом. Другие подробности происшествия неизвестны. Следователи проводят проверку и выясняют причины и обстоятельства смерти.

До этого сообщалось, что в Суздале на крыше аквапарка вспыхнул пожар, охвативший площадь 150 квадратных метров. В результате 210 человек были эвакуированы из здания. Пожар успешно локализовали. На месте происшествия задействовали 29 специалистов и 12 единиц техники.

Костромская область
пожары
происшествия
ювелиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скорая протаранила тепловоз в российском городе
Назван город — победитель в конкурсе «Культурная столица 2027 года»
Москалькова заявила, что со стороны Киева нет списка «похищенных детей»
Ювелирная мастерская загорелась в российском городе
Юрист объяснил, чем Россия ответит Западу на кражу активов
Сочетаю несочетаемое: теплая утка, холодная груша и пряная зелень
Озвучены итоги голосования по российским шахматистам на мировых турнирах
Стала известна стратегия Белоруссии по отношению к Литве
Раскрыта личность обезвредившего стрелка в Сиднее мужчины
«Рады всем»: Кадыров высказался о внешнем виде туристов в Чечне
Финальный брак, рождение сына, мнение об СВО: как живет Евгений Миллер
Девушка вышла замуж за спасателя, доставшего ее из-под завалов
«Это личное»: мать погибшего на СВО Героя России о встрече с Путиным
Москвичам дали надежду на сугробы
НАТО в плену, Европа — в расход, тайна рождения детей Галкина: что дальше
В МИД РФ заявили о росте симпатизирующих России европейцев
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет потепление
Пациента спасли за мгновение до операции по изъятию органов
В Британии рассказали, что станет катастрофой для Зеленского
Группа российских туристов на снегоходах загадочно исчезла в горах
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.