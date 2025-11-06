В одном из российских городов закрыли детсады и школы из-за атаки ВСУ

В одном из российских городов закрыли детсады и школы из-за атаки ВСУ Детсады и школы закрыли на один день в Волгореченске из-за атаки ВСУ

Детсады и школы закрыли на один день в Волгореченске из-за атаки ВСУ, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале. Он добавил, что проводятся обходы граждан, чтобы убедиться в их безопасности. Все оперативные службы работают в усиленном режиме.

Оперативным штабом принято решение закрыть на один день в целях безопасности детские сады и школы Волгореченска, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона заявил, что российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на Волгореченск. По его словам, никто не пострадал.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе.