Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 07:51

ВСУ атаковали город под Костромой

Ситников: ПВО отразила атаку ВСУ на Волгореченск под Костромой

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на Волгореченск в Костромской области, заявил губернатор региона Сергей Ситников в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет, — написал он.

Ранее выяснилось, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

До этого приграничные районы Белгородской области подверглись новым атакам беспилотников, о чем рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидентов пострадали четверо местных жителей, они получили ранения различной степени тяжести.

Также Вооруженные силы Украины атаковали три муниципалитета в Белгородской области — Грайворонский, Шебекинский и Волоконовский районы. По его информации, в первом округе дрон атаковал движущийся автомобиль, пострадал мужчина. В местной больнице ему диагностировали баротравму.

ВСУ
Костромская область
атаки
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резком снижении температуры на восемь градусов
Двое бойцов 127-й бригады ВСУ сдались в плен в Волчанске
Генерал раскрыл, из какой страны БПЛА могли атаковать Волгоград
Ушла из жизни легенда уральской тележурналистики
Владелец «Вашингтона» Леонсис отреагировал на 900-й гол Овечкина в НХЛ
Украинская школьница со скандалом отказалась петь «Калинку»
Сон о разбитой машине: как понять послание подсознания
«Рекордную» шайбу Овечкина едва не украл другой хоккеист
В Европе признали невозможность победы над Россией
Россиянин выиграл крупный приз в лотерею, не угадав ни одного числа
Лунный календарь для квашения капусты в ноябре 2025
Марочко раскрыл, что происходит на востоке от Красного Лимана
Парфюмер раскрыла, какие ароматы должны быть в каждом женском гардеробе
Суд простил организатора «матерного» концерта «Ленинграда»
Сон о полете: что ждет вас в реальной жизни
В Воронежской области заявили о повреждении склада после атаки ВСУ
Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга
Судьи по делу убитого генерала оказались на прицеле у агентов СБУ
Аналитик раскрыла, на какой срок россияне кладут деньги в банк чаще всего
В России захотели ограничить наценку на товары в магазинах
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.