ВСУ атаковали город под Костромой Ситников: ПВО отразила атаку ВСУ на Волгореченск под Костромой

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на Волгореченск в Костромской области, заявил губернатор региона Сергей Ситников в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет, — написал он.

Ранее выяснилось, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.

До этого приграничные районы Белгородской области подверглись новым атакам беспилотников, о чем рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидентов пострадали четверо местных жителей, они получили ранения различной степени тяжести.

Также Вооруженные силы Украины атаковали три муниципалитета в Белгородской области — Грайворонский, Шебекинский и Волоконовский районы. По его информации, в первом округе дрон атаковал движущийся автомобиль, пострадал мужчина. В местной больнице ему диагностировали баротравму.