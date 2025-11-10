Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 15:06

Популярная сеть пиццерий зарегистрировала товарные знаки в России

Американская сеть Pizza Hut зарегистрировала два товарных знака в России

Фото: Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская сеть Pizza Hut зарегистрировала два товарных знака в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Компания подала заявки еще в апреле 2024 года.

По информации из базы Роспатента, «Пицца Хат Интернэшнл» получила права на товарные знаки до 2034 года. Они могут применяться для предоставления услуг ресторанов быстрого питания.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в России товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка». Отмечается, что компания подала заявки еще в декабре 2024 года, а в 2025 году Роспатент принял по ним положительное решение. По данным ведомства, товарный знак «Биг Тейсти» может использоваться в РФ для продажи бургеров с говядиной, а «МакДоставка» — для предоставления услуг доставки продукции.

До этого американская компания Starbucks зарегистрировала в России товарный знак в виде логотипа, действие которого продлится до 2034 года. Согласно документам, на логотипе изображена бело-зеленая эмблема с сиреной. Новый товарный знак предоставляет компании право на организацию работы кофеен.

