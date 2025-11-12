Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 11:25

Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на российский рынок

Pugang Pharmaceutical заявилась на регистрацию препарата от тромбоза в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Северокорейская фармацевтическая компания Pugang Pharmaceutical Company подала заявку на регистрацию в России своего лекарственного средства для лечения тромбоза, передает NK News со ссылкой на данные Роспатента. Компания также производит препарат «Кымдан-2», рекламируемый в Северной Корее как универсальное средство для лечения ВИЧ, туберкулеза, рака и лихорадки Эбола.

Фармацевтическая компания Pugang входит в состав Korea Pugang Corporation. Эта корпорация находится под санкциями со стороны ООН, США и Европейского союза из-за ее связей с северокорейскими военными программами. Помимо этого, свои заявки на регистрацию брендов в России подали другие северокорейские компании, занимающиеся производством фармацевтических препаратов, в том числе производители травяных лекарств, минеральной воды и алкогольных напитков.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в России зарегистрировала новые товарные знаки — «Биг Тейсти» и «МакДоставка». Заявки были поданы в декабре 2024 года, а в 2025 году Роспатент принял по ним положительное решение. Заявителем указана компания из США «Макдоналдс Корпорейшн». Товарный знак «Биг Тейсти», вероятно, будет использоваться для продажи бургеров с говядиной, а «МакДоставка» — для услуг доставки продукции.

