Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на российский рынок Pugang Pharmaceutical заявилась на регистрацию препарата от тромбоза в России

Северокорейская фармацевтическая компания Pugang Pharmaceutical Company подала заявку на регистрацию в России своего лекарственного средства для лечения тромбоза, передает NK News со ссылкой на данные Роспатента. Компания также производит препарат «Кымдан-2», рекламируемый в Северной Корее как универсальное средство для лечения ВИЧ, туберкулеза, рака и лихорадки Эбола.

Фармацевтическая компания Pugang входит в состав Korea Pugang Corporation. Эта корпорация находится под санкциями со стороны ООН, США и Европейского союза из-за ее связей с северокорейскими военными программами. Помимо этого, свои заявки на регистрацию брендов в России подали другие северокорейские компании, занимающиеся производством фармацевтических препаратов, в том числе производители травяных лекарств, минеральной воды и алкогольных напитков.

