Секретный рецепт фрикаделек как в ИКЕА: обалденные мясные шарики к картошке, рису и просто так с соусом

Секретный рецепт фрикаделек как в ИКЕА: обалденные мясные шарики к картошке, рису и просто так. Скучали по знаменитым фрикаделькам из ИКЕА? Теперь можно легко приготовить их дома! Этот рецепт стал для меня настоящим открытием — получается точь-в-точь как в кафе магазина, даже лучше!

Берем: говядина — 1 кг, свинина — 500 г, лук репчатый — 250 г, молоко 3,2% — 120 г, яйца — 2 шт., сухари панировочные — 50 г, чеснок — 2 зубчика, мускатный орех — 2 г, соль и перец.

Лук мелко режу и обжариваю до золотистости, добавляю тертый чеснок — аромат стоит невероятный! Мясо предварительно подмораживаю 1–2 часа — так его легче резать и прокручивать. Пропускаю через мясорубку два раза для идеальной текстуры. Соединяю фарш с луковой зажаркой, яйцами и молоком. Взбиваю блендером до однородности, добавляю специи и сухари. Тщательно вымешиваю и отбиваю массу — это секрет нежности. Даю фаршу «отдохнуть» в холодильнике. Мокрыми руками формирую аккуратные фрикадельки весом 20–25 г. Раскладываю на противень с пергаментом и запекаю при 180 °C 20 минут до румяности. Или обжариваю на сковороде.

Секрет: для большой компании можно недоготовить фрикадельки на 5–7 минут — тогда при разогреве они останутся сочными. Подаю с картофельным пюре, сливочным соусом и брусничным джемом.