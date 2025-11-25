День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 10:10

Паровая чистка микроволновки без химии: простой домашний способ, который возвращает чистоту и устраняет запахи за пару минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Этот метод нравится тем, кто не хочет тратить время на долгие оттирания и избегает агрессивных средств. Пар работает мягко, но эффективно, размягчая даже застарелые пятна и освежая камеру без лишних усилий.

Все, что нужно, — жаропрочная стеклянная или керамическая емкость и около 300 мл воды. При желании добавьте дольку лимона: он нейтрализует неприятные ароматы. Поставьте посуду в микроволновку и включите максимальную мощность на 5 минут. За это время пар заполнит камеру, осядет на стенки и растворит жировые отложения.

После сигнала подождите минуту и аккуратно протрите поверхности мягкой тряпочкой. Загрязнения отходят легко, без скребков и усилий. Главное — не использовать металл и не увеличивать время нагрева. Регулярная паровая очистка помогает поддерживать микроволновку в порядке, а легкий лимонный аромат делает ее свежей и приятной в использовании.

Ранее сообщалось, что мы привыкли использовать бумажные полотенца лишь для быстрых протирок, но их возможности на кухне поистине безграничны. Эта прочная и отлично впитывающая бумага может стать вашей главной помощницей в готовке и хранении продуктов. Она решает множество мелких, но таких досадных проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о сложной уборке: один стакан воды вернет микроволновке идеальную чистоту
Общество
Забудьте о сложной уборке: один стакан воды вернет микроволновке идеальную чистоту
Столовую ложку — в стакан с водой и в микроволновку: раскроете рот, когда увидите результат
Общество
Столовую ложку — в стакан с водой и в микроволновку: раскроете рот, когда увидите результат
Как проверить аккумулятор ноутбука на износ: подробная инструкция
Семья и жизнь
Как проверить аккумулятор ноутбука на износ: подробная инструкция
Сам себе хакер: выясняем, почему тормозит компьютер и как это исправить
Семья и жизнь
Сам себе хакер: выясняем, почему тормозит компьютер и как это исправить
Картофель, который всегда удается: простой способ домохозяйки — и деликатес получается даже из обычных клубней
Общество
Картофель, который всегда удается: простой способ домохозяйки — и деликатес получается даже из обычных клубней
микроволновки
техника
советы
уборка
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СВР раскрыли, почему в Великобритании боятся Трампа
Магнитные бури сегодня, 25 ноября: что завтра, головная боль, апатия
Повар отбился от напавшего на него медведя и продолжил готовить
Ночные взрывы привели к перебоям в энергосистеме в Киеве
Генерал раскрыл тактику ВСУ при атаке на Ростовскую область
«Не тема для трепа»: Шаляпин о расследовании убийства родственниц
Стало известно, где в России зафиксировали первые 50-градусные морозы
ВСУ нашли, куда пристроить депортированных из Польши украинцев
Актриса Стасюк рассказала, как относится к критике своей внешности
Салат с креветками и грейпфрутом: идеальное сочетание сочности и свежести
Советские слоеные печенья, которые всегда удаются: простой творожный рецепт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой
Разведка выяснила, на кого в Лондоне готовят фейковые досье
В Кремле назвали виновного в срыве переговоров в Стамбуле
В СВР раскрыли, почему Британия добивается продолжения СВО на Украине
В США накажут не сократившие полеты во время шатдауна авиакомпании
Депутат предложил, как снизить случаи мошенничества с недвижимостью
Возраст не помеха: как научиться вырезать шедевры по дереву после 55 лет
В США раскрыли причины решения Уиткоффа по Украине
Песков раскрыл, состоятся ли телефонные переговоры Путина и Си Цзиньпина
Бывшего замглавы Минобороны признали банкротом
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.