Паровая чистка микроволновки без химии: простой домашний способ, который возвращает чистоту и устраняет запахи за пару минут

Этот метод нравится тем, кто не хочет тратить время на долгие оттирания и избегает агрессивных средств. Пар работает мягко, но эффективно, размягчая даже застарелые пятна и освежая камеру без лишних усилий.

Все, что нужно, — жаропрочная стеклянная или керамическая емкость и около 300 мл воды. При желании добавьте дольку лимона: он нейтрализует неприятные ароматы. Поставьте посуду в микроволновку и включите максимальную мощность на 5 минут. За это время пар заполнит камеру, осядет на стенки и растворит жировые отложения.

После сигнала подождите минуту и аккуратно протрите поверхности мягкой тряпочкой. Загрязнения отходят легко, без скребков и усилий. Главное — не использовать металл и не увеличивать время нагрева. Регулярная паровая очистка помогает поддерживать микроволновку в порядке, а легкий лимонный аромат делает ее свежей и приятной в использовании.

Ранее сообщалось, что мы привыкли использовать бумажные полотенца лишь для быстрых протирок, но их возможности на кухне поистине безграничны. Эта прочная и отлично впитывающая бумага может стать вашей главной помощницей в готовке и хранении продуктов. Она решает множество мелких, но таких досадных проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день.