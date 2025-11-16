Забудьте о сложной уборке: один стакан воды вернет микроволновке идеальную чистоту

Микроволновка есть на каждой кухне, но отмыть ее от жира и засохших капель без вредной химии кажется настоящей проблемой. Оказывается, существует простой домашний способ, который справляется с загрязнениями бережно и эффективно, используя лишь силу обычного пара. Этот метод не только безопасен для внутреннего покрытия, но и занимает буквально несколько минут.

Все, что вам понадобится, — это термостойкая миска с водой, в которую можно добавить дольку лимона для свежести. Поставьте ее внутрь и включите печь на несколько минут. Образующийся пар размягчит все присохшие загрязнения, действуя даже в труднодоступных уголках.

После этого нужно просто протереть камеру мягкой тряпочкой, и вся грязь легко отойдет. Регулярное применение такого пара поможет поддерживать чистоту без лишних усилий и сохранит вашу технику в идеальном состоянии.

