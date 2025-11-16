Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 12:32

Забудьте о сложной уборке: один стакан воды вернет микроволновке идеальную чистоту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Микроволновка есть на каждой кухне, но отмыть ее от жира и засохших капель без вредной химии кажется настоящей проблемой. Оказывается, существует простой домашний способ, который справляется с загрязнениями бережно и эффективно, используя лишь силу обычного пара. Этот метод не только безопасен для внутреннего покрытия, но и занимает буквально несколько минут.

Все, что вам понадобится, — это термостойкая миска с водой, в которую можно добавить дольку лимона для свежести. Поставьте ее внутрь и включите печь на несколько минут. Образующийся пар размягчит все присохшие загрязнения, действуя даже в труднодоступных уголках.

После этого нужно просто протереть камеру мягкой тряпочкой, и вся грязь легко отойдет. Регулярное применение такого пара поможет поддерживать чистоту без лишних усилий и сохранит вашу технику в идеальном состоянии.

Ранее сообщалось, что обычная зубная паста станет многофункциональным средством для уборки. Мудрые хозяйки нашли необычный способ применения — замораживание пасты в формочках для льда.

Проверено редакцией
микроволновки
советы
техника
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали внезапную оттепель
Политолог ответил, будет ли Запад менять Зеленского из-за коррупции
В Сети появились кадры поиска тела ребенка в московском пруду
«Угрозы нет»: власти вышли на связь после прорыва дамбы в Бурятии
Раскрыта причина смерти ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду
Появились кадры опрокинутого из-за шторма судна в Мурманской области
Путин поздравил россиян с особенным днем
Россиянам назвали неочевидную причину сердечного приступа
Стало известно, почему люди заболевают диабетом
Россиянка задолжала 250 тысяч рублей после ДТП на мотоцикле за границей
Жители Волгограда вернулись домой после атаки БПЛА
Доллар идет вверх: курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем
Россияне сутки не могут улететь на вьетнамский курорт
Разгоряченный танцор во время лезгинки выхватил пистолет и попал на видео
Гладков озвучил масштабы украинских атак на Белгородскую область
В Госдуме высказались о нарастающей конфронтации в Черном море
Налет БПЛА, удар по жилому дому в Волгограде: как ВСУ атакуют РФ 16 ноября
Для любителей пикантного: острая квашеная капуста — лучший рецепт!
Власти Волгограда рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА
Наступление ВС России на Харьков 16 ноября: войска сдают позиции, Купянск
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.