17 октября 2025 в 09:23

Столовую ложку — в стакан с водой и в микроволновку: раскроете рот, когда увидите результат

Каждая хозяйка знает, как важно поддерживать чистоту бытовой техники. Особенно если речь заходит о микроволновке, которая постоянно подвергается воздействию высоких температур и загрязнений. А вот как справиться с застарелыми пятнами жира и остатками еды?

Есть простой способ очистить микроволновку без использования агрессивной химии. Для этого понадобится всего лишь стакан воды, немного лимона или уксуса и пять минут времени.

Наполните жаропрочный стакан водой наполовину, добавьте лимонные дольки или столовую ложку уксуса. Поставьте в микроволновку и включите на пять минут. Пар размягчит загрязнения, а лимон или уксус помогут устранить бактерии и неприятный запах. После этого достаточно протереть поверхность мягкой губкой.

Для профилактики такую процедуру лучше проводить ежемесячно — это поможет сохранить микроволновку в идеальном состоянии без риска повреждения поверхности.

Ранее сообщалось, что обычная зубная паста станет многофункциональным средством для уборки. Мудрые хозяйки нашли необычный способ применения — замораживание пасты в формочках для льда.

