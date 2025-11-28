Подростка приговорили к пожизненному заключению за убийство одноклассницы В Китае 14-летнего подростка приговорили к пожизненному заключению за убийство

В Китае 14-летнего подростка приговорили к пожизненному заключению, сообщила газета Spiegel со ссылкой на решение суда Шэньчжэня. Его обвинили в жестоком убийстве одноклассницы.

Как отметило издание, молодой человек с ножом подкараулил девушку у подъезда и зарезал ее. Врачи не смогли спасти пострадавшую. В суде пришли к выводу, что убийство было тщательно спланированным. По данным газеты, одной из причин случившегося могла стать зависть подростка успехам девушки.

Ранее юрист Игорь Трунов заявил, что девочка-подросток из Санкт-Петербурга, подозреваемая в убийстве собственной матери, не сможет понести уголовную ответственность из-за своего возраста. По его словам, в отношении 13-летней школьницы могут быть применены исключительно принудительные меры воспитательного воздействия.

До этого в Москве был заключен под стражу несовершеннолетний, обвиняемый в нападении на охранника торгового центра и сотрудников полиции. Инцидент произошел в одном из торговых комплексов на юге города после того, как охранник сделал подростку замечание.