День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 13:42

Подростка приговорили к пожизненному заключению за убийство одноклассницы

В Китае 14-летнего подростка приговорили к пожизненному заключению за убийство

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Китае 14-летнего подростка приговорили к пожизненному заключению, сообщила газета Spiegel со ссылкой на решение суда Шэньчжэня. Его обвинили в жестоком убийстве одноклассницы.

Как отметило издание, молодой человек с ножом подкараулил девушку у подъезда и зарезал ее. Врачи не смогли спасти пострадавшую. В суде пришли к выводу, что убийство было тщательно спланированным. По данным газеты, одной из причин случившегося могла стать зависть подростка успехам девушки.

Ранее юрист Игорь Трунов заявил, что девочка-подросток из Санкт-Петербурга, подозреваемая в убийстве собственной матери, не сможет понести уголовную ответственность из-за своего возраста. По его словам, в отношении 13-летней школьницы могут быть применены исключительно принудительные меры воспитательного воздействия.

До этого в Москве был заключен под стражу несовершеннолетний, обвиняемый в нападении на охранника торгового центра и сотрудников полиции. Инцидент произошел в одном из торговых комплексов на юге города после того, как охранник сделал подростку замечание.

Китай
подростки
наказания
суды
пожизненное заключение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрослый мужчина насильно обнял и зацеловал девочку рядом со школой
Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе
Лавров одной фразой высмеял слухи о своем «исчезновении»
В Германии арестован подозреваемый по делу о подрыве «Северных потоков»
На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания
Песков назвал главный дестабилизирующий фактор на Украине
В Госдуме призвали вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье
Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых
Россиянам рассказали, как отличить налоговиков от мошенников
Шах и мат мошенникам? Период охлаждения для сделок с жильем: детали
Как отдыхаем в 2026 году: производственный календарь с переносами
«У каждого поколения свой моральный облик»: Лепс о патриотизме
Рекордные морозы, ледяные дожди и ветер? Прогноз погоды в Москве в декабре
Крымский чиновник задержан в момент получения крупной взятки
Венгрия предложила площадку для переговоров по Украине
Путин раскрыл причину снижения товарооборота между Россией и Венгрией
Путин раскрыл неожиданного инициатора будапештского саммита
Иран решил бойкотировать жеребьевку ЧМ по футболу в США
Диверсанты на границе, удары по АЗС, 130 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 ноября
Психолог рассказала, как матери наладить отношения с ребенком
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.