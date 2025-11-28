Известный иноагент начал избегать ассоциаций с Россией

Рок-музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) решил не использовать название своей группы «Аквариум» на концертах в Лондон, сообщает портал «Страсти». По его словам, этот шаг был сделан, чтобы избежать каких-либо ассоциаций с Россией.

На афишах выступлений Гребенщикова в Лондоне больше не указано название его музыкального коллектива. Артист объяснил, что принял такое решение из-за эмиграции. Тем не менее есть вероятность, что группа «Аквариум» скоро возобновит свою деятельность.

Лидер легендарного рок-коллектива выразил признательность тем, кто, несмотря на трудности, оказывает духовную поддержку людям в России. Сам Гребенщиков не скрывает своей тоски по родине и с сожалением отмечает, что ему очень жаль, что он не может выступать в России.

Ранее экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин заявлял, что Гребенщикову, Алле Пугачевой и другим деятелям российского шоу-бизнеса, которые покинули родину после начала СВО, будет трудно вернуться в Россию. Их негативные высказывания в адрес родной страны он сравнил с фекалиями, которыми «измазали двери своего дома», возвращение будет сложным в моральном смысле, считает музыкант.