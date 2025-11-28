День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 13:25

Известный иноагент начал избегать ассоциаций с Россией

Гребенщиков отказался использовать в Лондоне название своей группы «Аквариум»

Борис Гребенщиков Борис Гребенщиков Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Рок-музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) решил не использовать название своей группы «Аквариум» на концертах в Лондон, сообщает портал «Страсти». По его словам, этот шаг был сделан, чтобы избежать каких-либо ассоциаций с Россией.

На афишах выступлений Гребенщикова в Лондоне больше не указано название его музыкального коллектива. Артист объяснил, что принял такое решение из-за эмиграции. Тем не менее есть вероятность, что группа «Аквариум» скоро возобновит свою деятельность.

Лидер легендарного рок-коллектива выразил признательность тем, кто, несмотря на трудности, оказывает духовную поддержку людям в России. Сам Гребенщиков не скрывает своей тоски по родине и с сожалением отмечает, что ему очень жаль, что он не может выступать в России.

Ранее экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин заявлял, что Гребенщикову, Алле Пугачевой и другим деятелям российского шоу-бизнеса, которые покинули родину после начала СВО, будет трудно вернуться в Россию. Их негативные высказывания в адрес родной страны он сравнил с фекалиями, которыми «измазали двери своего дома», возвращение будет сложным в моральном смысле, считает музыкант.

Борис Гребенщиков
иноагенты
концерты
Лондон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрослый мужчина насильно обнял и зацеловал девочку рядом со школой
Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе
Лавров одной фразой высмеял слухи о своем «исчезновении»
В Германии арестован подозреваемый по делу о подрыве «Северных потоков»
На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания
Песков назвал главный дестабилизирующий фактор на Украине
В Госдуме призвали вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье
Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых
Россиянам рассказали, как отличить налоговиков от мошенников
Шах и мат мошенникам? Период охлаждения для сделок с жильем: детали
Как отдыхаем в 2026 году: производственный календарь с переносами
«У каждого поколения свой моральный облик»: Лепс о патриотизме
Рекордные морозы, ледяные дожди и ветер? Прогноз погоды в Москве в декабре
Крымский чиновник задержан в момент получения крупной взятки
Венгрия предложила площадку для переговоров по Украине
Путин раскрыл причину снижения товарооборота между Россией и Венгрией
Путин раскрыл неожиданного инициатора будапештского саммита
Иран решил бойкотировать жеребьевку ЧМ по футболу в США
Диверсанты на границе, удары по АЗС, 130 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 ноября
Психолог рассказала, как матери наладить отношения с ребенком
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.