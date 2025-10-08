Петербургский суд займется делом Гребенщикова В Петербурге будут судить Гребенщикова за нарушение закона об иноагентах

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга начал производство по административному делу в отношении рок-музыканта Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила объединенная пресс-служба судов города. Артист обвиняется в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга назначил судебное заседание по делу об административном правонарушении в отношении иноагента Бориса Борисовича Гребенщикова, которому вменяют совершение правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.19.34 КоАП РФ, — сказано в сообщении.

По данным инстанции, основанием стало распространение Гребенщиковым контента на YouTube без обязательной маркировки. Музыкант не разместил необходимую для иноагентов плашку. Сам он при этом отрицает свою вину.

Ранее экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин заявлял NEWS.ru, что Гребенщикову, Алле Пугачевой и другим деятелям российского шоу-бизнеса, которые покинули родину после начала СВО, будет теперь трудно вернуться в Россию. Их негативные высказывания в адрес родной страны он сравнил с фекалиями, которыми «измазали двери своего дома», возвращение будет сложным в моральном смысле, считает музыкант.