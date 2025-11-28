«Срочно к врачу»: в ГД отреагировали на заявление Каллас о нападениях РФ Депутат Чепа назвал Каллас больной женщиной после заявления о нападениях России

После слов о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет, можно сделать вывод, что глава евродипломатии Кая Каллас является больной женщиной, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий отметил, что подобные высказывания вводят в заблуждение европейских избирателей и налогоплательщиков.

Очень трудно комментировать заявления больной женщины. Я не понимаю, что Каллас имела в виду, откуда взялись 19 стран, на которые якобы напала РФ. Она несет очередную чушь. Я много раз говорил, что ей надо срочно обращаться к врачу. Бедные европейские избиратели и налогоплательщики. Жалко их, если у них такие идиоты делают заявления. И кто-то ведь слушает эти глупости, которые несет больная женщина, — высказался Чепа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала вызвать санитаров для Каллас. С таким советом дипломат выступила после слов главы евродипломатии о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 стран.