Стало известно, как установили личность стрелявшего в таксиста судьи Стрелявшего в таксиста экс-судью Тришкина нашли с помощью фото с телефона

Личность обвиняемого в стрельбе по таксисту бывшего судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина установили с помощью фотографии в телефоне потерпевшего, заявил оперуполномоченный уголовного розыска Евгений Самохин во время допроса в суде в качестве свидетеля. По его словам, которые приводит ТАСС, в августе прошлого года он прибыл по вызову о стрельбе в Ленинский городской округ, село Булатниково, и получил этот снимок от потерпевшего.

Там потерпевшего Ахмаджиева уже увозила скорая. Я опросил его, он дал мне фото самого Тришкина и фото госномера его машины, которые тот сделал на свой смартфон. По номеру машины в базе суда я нашел личные данные Тришкина и вышел с ним на связь, — отметил Самохин.

Ранее сообщалось, что судья Адам Воитлев из Адыгеи может стать фигурантом уголовного дела по статье о взятке. Соответствующее согласие дала Высшая квалификационная коллегия судей России. Специалисты рассмотрели представление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение этого дела.