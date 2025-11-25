День матери
25 ноября 2025 в 11:31

Стало известно, как установили личность стрелявшего в таксиста судьи

Стрелявшего в таксиста экс-судью Тришкина нашли с помощью фото с телефона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Личность обвиняемого в стрельбе по таксисту бывшего судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина установили с помощью фотографии в телефоне потерпевшего, заявил оперуполномоченный уголовного розыска Евгений Самохин во время допроса в суде в качестве свидетеля. По его словам, которые приводит ТАСС, в августе прошлого года он прибыл по вызову о стрельбе в Ленинский городской округ, село Булатниково, и получил этот снимок от потерпевшего.

Там потерпевшего Ахмаджиева уже увозила скорая. Я опросил его, он дал мне фото самого Тришкина и фото госномера его машины, которые тот сделал на свой смартфон. По номеру машины в базе суда я нашел личные данные Тришкина и вышел с ним на связь, — отметил Самохин.

Ранее сообщалось, что судья Адам Воитлев из Адыгеи может стать фигурантом уголовного дела по статье о взятке. Соответствующее согласие дала Высшая квалификационная коллегия судей России. Специалисты рассмотрели представление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение этого дела.

