«Не тема для трепа»: Шаляпин о расследовании убийства родственниц Певец Шаляпин заявил, что не собирается пиариться на теме убийства родственниц

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не будет давать подробных комментариев по поводу расследования убийства тети и бабушки, которое случилось в 1996 году, поскольку трагедия не должна становиться поводом для пиара. В беседе с NEWS.ru артист также отметил, что считает недопустимым использовать подобные события для саморекламы.

Никаких комментариев в данном случае [по поводу возобновления уголовного дела об убийстве тети и бабушки] я давать не буду. Это не тема для трепа и пиара, — высказался Шаляпин.

Ранее появилась информация, что Шаляпин хочет возобновить следствие по уголовному делу о расправе над бабушкой и тетей в 1996 году. По некоторым данным, в расследовании наблюдается ряд несостыковок, а названный в СМИ виновным Алексей Л., даже исходя из приговора суда, расправился только над одной жертвой.

Позднее в Следственном комитете по Волгоградской области подтвердили, что убийство бабушки и тети Шаляпина осталось не раскрыто. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Преступление оставалось нераскрытым более 20 лет.