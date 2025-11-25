День матери
25 ноября 2025 в 10:44

В СК раскрыли детали дела об убийстве бабушки Прохора Шаляпина

Дело об убийстве бабушки Прохора Шаляпина оказалось не раскрыто

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Следственном комитете по Волгоградской области подтвердили, что убийство бабушки и тети исполнителя Прохора Шаляпина осталось не раскрыто. В Telegram-канале ведомства отметили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

На протяжении более 20 лет преступление оставалось нераскрытым, однако в 2020 году был задержан местный житель, который сознался только в убийстве одной женщины. При этом фигуранту удалось избежать наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что Шаляпин хочет возобновить следствие по уголовному делу о расправе над его бабушкой и тетей в 1996 году. По его данным, в расследовании наблюдается ряд несостыковок, а названный в СМИ убийцей Алексей Л., даже исходя из приговора суда, убил лишь одну родственницу. Кто убил вторую — неизвестно.

До этого Telegram-канал SHOT предположил, что убийцей родственниц Прохора Шаляпина оказался 52-летний Алексей Л. Он был знаком с одной из жертв и в 1996 году проник в квартиру семейства на улице Поддубного в Волгограде.

Прохор Шаляпин
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
убийства
