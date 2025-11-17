Убийцу родственниц Прохора Шаляпина осудили по другой статье

Убийца бабушки и тети российского певца Прохора Шаляпина избежал наказания из-за истечения срока давности дела, сообщил Telegram-канал SHOT. По информации издания, преступник все равно был осужден, но по другой статье — за хранение наркотиков.

Убийцей родственниц артиста оказался 52-летний Алексей Лиманский. Он был знаком с одной из жертв и в 1996 году проник в квартиру семейства на улице Поддубного в Волгограде. Там он зарезал 60-летнюю Людмилу Колесникову и выстрелил в 30-летнюю Ирину Нетаеву. По информации канала, тела на следующий день нашли родственники, в том числе — 12-летний Шаляпин.

Лиманского задержали в Подмосковье в 2020 году — через 24 года после совершенного им двойного убийства. За это время его судили за разбой, кражу, хранение наркотиков и убийство. Следствие установило, что родственниц Шаляпина он убил ради денег. В 2021 году дело рецидивиста было прекращено из-за истечения срока давности, и его отпустили. Однако летом 2025 года Лиманского приговорили к двум годам условно за хранение наркотиков.

