Самый вкусный и нежный сметанник. Без духовки и всего из 4 ингредиентов — вкусно, просто и необычно

Чтобы приготовить вкусный торт, не обязательно долго стоять у плиты. Главное — найти тот самый, проверенный рецепт, который никогда не подведет. Сегодня я хочу поделиться с вами именно таким вариантом — для него даже не понадобится духовка. Этот торт стал для меня настоящим открытием: гости неизменно путают его с «Наполеоном», а на деле это самый что ни на есть нежнейший сметанник. Он получается настолько пропитанным и воздушным, что буквально тает во рту. Не верите? Самое время проверить!

Для начала приготовим коржи. Возьмите 200 граммов сметаны, 200 граммов сахара и тщательно их перемешайте. К этой массе добавьте 10 граммов разрыхлителя и постепенно введите 400 граммов муки. Замесите мягкое, но не липкое тесто. Разделите его на несколько равных частей, раскатайте каждый корж тонко и обжарьте на сухой сковороде с обеих сторон до легкого румянца. Каждый готовый корж сразу подрежьте по форме тарелки. Для крема просто взбейте 600 граммов холодной сметаны с 200 граммами сахарной пудры до пышности. Теперь осталось только промазать остывшие коржи кремом и дать торту хорошо пропитаться в холодильнике несколько часов.

