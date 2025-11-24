В Госдуме рассказали о серьезных последствиях пропаганды зацепинга

Пропаганда зацепинга среди подростков грозит лишением свободы на срок до трех лет, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он подчеркнул, что подобные действия напрямую связаны с хулиганством и причинением вреда жизни и здоровью людей.

За пропаганду зацепинга среди несовершеннолетних грозит штраф до 100 тыс. рублей или лишение свободы до трех лет. Особенно это чувствительно для «ветеранов зацепинга», которым уже исполнилось 16 лет. Ребята более младшего возраста часто уверены в своей безнаказанности, которая порождает безответственность. Важно напоминать и о наказании за проезд на крышах и подножках вагонов. Это хулиганство, причинение вреда жизни и здоровью других людей. В двух последних случаях предусмотрены уголовные наказания, — пояснил Толмачев.

Парламентарий также указал на прямую связь между зацепингом и другими более серьезными правонарушениями на железнодорожной инфраструктуре. По его словам, эта опасная практика создает среду, которая может подтолкнуть подростков к совершению актов вандализма и диверсий.

Проблема зацепинга еще и в том, что от него в прямом смысле всего шаг до нарушения других законов, связанных с железной дорогой, например диверсий на путях и поджогов релейных шкафов. Необходимо совместное усиленное внимание семьи, школы, органов опеки, правоохранителей. Родители точно должны знать, чем занят и где находится ребенок в каждую конкретную минуту, а это возможно только при условии доверительных и спокойных отношений в семье, — резюмировал Толмачев.

Ранее в Москве задержали машиниста электропоезда, который подозревается в пропаганде зацепинга среди подростков. Мужчине 1998 года рождения предъявили обвинение по статье 151.2 УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в опасные действия.