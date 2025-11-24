Готовлю скандинавскую запеканку с картошкой и беконом — сытное блюдо вместо мяса по-французски за 30 минут

Эта запеканка — достойная замена привычному мясу по-французски. Копченый бекон придает глубину вкуса, яично-сливочная заливка делает текстуру невероятно нежной, а хрустящая сырная корочка завершает этот кулинарный шедевр.

4 картофелины очищаю и нарезаю тонкими ломтиками. 200 г копченого бекона нарезаю кубиками, 150 г сыра натираю на терке. В форму для запекания выкладываю ингредиенты слоями: картофель, бекон, сыр. Повторяю слои еще раз.

3 яйца взбиваю с 100 мл сливок, солю и перчу по вкусу. Полученной смесью заливаю запеканку. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30 минут до золотистой корочки и готовности картофеля. Подаю горячей, посыпав свежей зеленью.

