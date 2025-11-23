Превращаю картошку в литовский шедевр — кугелис с хрустящей корочкой и начинкой, в которую нельзя не влюбиться

Кугелис — это не просто картофельная запеканка, а настоящий символ литовской кухни. Сытное, ароматное блюдо с хрустящим беконом и золотистой корочкой, которое согреет и насытит как ничто другое.

1 кг картофеля очищаю и натираю на мелкой терке, затем тщательно отжимаю лишнюю жидкость через марлю — это ключевой момент для правильной текстуры. 400 г бекона нарезаю небольшими кусочками, 250 г лука — мелкими кубиками. Обжариваю бекон до хрустящей корочки, добавляю лук и пассерую до мягкости.

В большой миске смешиваю отжатый картофель, 6 яиц, стакан молока, бекон с луком и выделившимся жиром. Солю и перчу по вкусу. Массу выкладываю в смазанную маслом форму и разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 1,5 часа до золотистой корочки. Даю запеканке остыть 15–20 минут перед нарезкой — так она лучше держит форму.

