Картошку теперь жарю только так: готовлю в сметанно-сырном соусе с беконом — рецепт от знакомого шеф-повара. Мечтаете о блюде, которое сочетает в себе домашний уют и ресторанный вкус? Эта картошка в нежнейшем соусе с хрустящим беконом станет вашим новым кулинарным фаворитом! Золотистая картошечка, ароматный сыр и пикантный бекон создают идеальную гармонию. Просто, сытно и безумно вкусно!

Нарежьте 5–6 отварных картофелин (можно в мундире) крупными дольками и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Добавьте 100 граммов нарезанного бекона и готовьте до хрустящего состояния. Для соуса смешайте 3 столовые ложки сметаны, 100 граммов тертого сыра, зубчик чеснока и пучок зелени. Залейте картошку с беконом соусом и прогревайте на среднем огне 3–4 минуты, пока сыр не расплавится, а соус не станет однородным. Подавайте сразу же, посыпав свежей зеленью, — это блюдо особенно хорошо с маринованными огурчиками или свежим салатом!

