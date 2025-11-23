Международный муниципальный форум стран БРИКС
Самый быстрый завтрак за 10 минут — конвертики с яичной начинкой: лаваш хрустит, сыр тянется — очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Самый быстрый завтрак за 10 минут — конвертики с яичной начинкой: лаваш хрустит, сыр тянется — очень вкусно. Хотите приготовить вкусный и сытный завтрак, который не отнимет много времени? Этот хрустящий лаваш с сырной начинкой станет вашим любимым решением! Он сочетает в себе нежность расплавленного сыра, свежесть зелени и аппетитную румяную корочку. Идеально подходит для утренней спешки или легкого ужина.

Разложите один лист лаваша на рабочей поверхности. В центр разбейте яйцо, слегка размешайте вилкой, посолите и поперчите. Посыпьте 50 граммами тертого сыра и мелко нарезанной зеленью (укроп, петрушка или зеленый лук). Аккуратно сложите лаваш конвертом, начиная с краев к центру. Обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета и хрустящей текстуры. Подавайте сразу же, пока сыр остается тягучим, а лаваш — хрустящим. Отличное сочетание с чашечкой кофе или свежими овощами!

Ранее мы готовили яблочные оладушки на творожном тесте. Завтрак из простых продуктов — вкуснятина со сметаной и вареньем.

Проверено редакцией
