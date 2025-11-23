Трамп назвал демократов предателями и мятежниками

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил конгрессменов-демократов в «предательстве» и «подстрекательстве к мятежу». На своей странице в Truth Social он негативно расценил призывы демократов к американским военным не подчиняться приказам президента.

Трамп назвал эти действия недопустимыми и заявил, что конгрессмены, отдавшие такие указания, должны находиться «сейчас в тюрьме». Американский лидер подчеркнул, что призыв к военным не выполнять приказы является «мятежом личного ранга», а подстрекательство к мятежу — это «серьезное преступление».

Другой интерпретации сказанного ими быть не может! — добавил глава США.

Ранее Трамп заявил, что предложенный им план по урегулированию украинского кризиса не является окончательным. Республиканец подчеркнул, что его администрация стремится «так или иначе» завершить конфликт, который, по его мнению, вообще не должен был начаться при его президентстве.

Перед этим стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Они пройдут 23 ноября в Женеве. Участие политиков связано с подготовкой формулировок мирного плана перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с Трампом.