Пирог «Кабанчик с капустой» готовится на скорую руку: простое тесто на кефире и обалденная начинка. Хотите приготовить пирог, который удивит своей сочностью и насыщенным вкусом? Этот рецепт с хрустящей капустой и ароматным беконом станет настоящим открытием! Сочетание нежного теста и пикантной начинки создает идеальный баланс — сытно, вкусно и по-домашнему уютно.

Для теста смешайте 3 яйца, 150 мл кефира, 100 мл майонеза, щепотку соли, 0,5 ч. л. соды и 200 г муки — должна получиться консистенция как на оладьи. Для начинки обжарьте 150 г бекона до хрустящей корочки, добавьте половину кочана измельченной капусты (около 500 г) и одну натертую морковь. Тушите до мягкости, в конце посолите и сбрызните лимонным соком. В смазанную форму вылейте половину теста, распределите начинку с беконом и залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой духовке до золотистого цвета около 30–35 минут. Подавайте теплым — этот пирог хорош как самостоятельное блюдо, так и с чашкой горячего бульона!

