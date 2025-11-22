Международный муниципальный форум стран БРИКС
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Зимой фиалки часто выглядят уставшими, и никакие подкормки не помогают им вернуть прежний вид. Но есть необычный способ, который помогает им не только прийти в себя, но и распускать бутоны даже в самое холодное время года. Этот способ появился случайно и стал настоящей находкой для любителей домашних цветов.

Когда дни становятся короче, фиалкам остро не хватает света, и они перестают расти. Один садовод, увлекшись работой, забыл выключить настольную лампу, которая светила на растения всю ночь. Казалось бы, такая оплошность должна была навредить им, но фиалки словно ожили: листья стали яркими и крепкими.

Он продолжил оставлять лампу включенной на ночь, и уже через пару недель появились новые точки роста, а затем и первые зимние бутоны. Этот простой случай показал, насколько важна постоянная подсветка, когда за окном темно и пасмурно.

Ранее сообщалось: многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.

