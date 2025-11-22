Посадите в ноябре — весной в саду каскад персиковых бутонов! Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Среди всего многообразия ирисов сорт «Джун Роуз» (June Rose) выделяется своей утонченной, теплой палитрой, напоминающей о первых лучах летнего солнца. Его крупные цветы, выполненные в нежных персиково-розовых и медовых тонах, кажутся сотканными из самого света. Этот бородатый ирис — настоящая находка для садовода, который стремится создать в своем цветнике атмосферу нежности и романтики.

Особую прелесть этому многолетнику придает изысканная игра оттенков на гофрированных лепестках. Легкая золотистая бородка на нижних фолах, как солнечный зайчик, добавляет цветку оживленности и очарования. «Джун Роуз» не просто растет в саду — он царит в нем, достигая в высоту 80–90 см и демонстрируя идеальные пропорции мощного цветоноса и изящного бутона. Его стойкий, едва уловимый аромат делает соседство с ним еще более приятным.

Этот сорт по-настоящему многогранен. Он великолепно смотрится в сольной посадке на фоне сочной зелени хост или серебристой полыни, создавая элегантный акцент. В миксбордере он прекрасно сочетается с голубыми дельфиниумами, сиреневыми шалфеями и белыми пионами, смягчая яркие краски композиции. Посадив «Джун Роуз» в хорошо дренированное, солнечное место, вы будете год за годом наслаждаться его роскошным и продолжительным цветением, которое станет одним из самых ярких моментов начала лета.

