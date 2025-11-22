Этот цветок сажают в ноябре: переживет любой мороз и поразит ярким цветом весной

Ноябрь — не время прощаться с садовыми хлопотами! Именно сейчас идеальный момент, чтобы заложить основу для потрясающе яркой весенней клумбы на даче или под окнами городского дома.

Речь о тюльпанах — самых выносливых и неприхотливых луковичных. Этот цветок сажают в ноябре. Его посадка в промерзшую, но еще не скованную льдом землю является залогом будущего пышного цветения. Луковицы нужно высадить на глубину 10–15 см, где они успеют укорениться до сильных морозов, а затем спокойно перезимуют под снежным покровом.

Весной, как только пригреет солнце, они дружно тронутся в рост, и уже в апреле — мае ваша клумба поразит ярким цветом. Эти цветы переживут любой мороз, не боятся городской пыли и перепадов температур, даря настоящий праздник.

