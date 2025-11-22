В Европе рассказали, как прошла встреча с делегацией США

Делегация США провела встречу с европейскими чиновниками, сообщил один из них газете Financial Times. По его словам, мероприятие прошло в «тошнотворном» и напряженном тоне.

Министр армии США Дэниел Дрисколл рассказал послам европейских стран, что он «оптимистично настроен» и считает, что сейчас настало время для мира. При этом он предупредил, что Вашингтон не проявит особой гибкости.

Мы не обсуждаем детали [мирного плана США], — подчеркнул он.

Американская делегация во главе с Дрисколлом прибыла в Киев 19 ноября. Вместе с ним на Украину отправился начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж. По данным американских журналистов, перед делегацией поставлена задача возобновить переговоры от имени главы Белого дома Дональда Трампа.

Тем временем глава крупнейшего фонда помощи ВСУ Тарас Чмут заявил, что возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом возможно лишь в апреле, если украинскому государству удастся пережить зимний период. По его мнению, нынешние условия ставят Украину в плохое положение.