22 ноября 2025 в 06:50

Росреестр внес предложение по поводу возврата квартир обманутым продавцам

Росреестр предложил возвращать квартиры обманутым продавцам после передачи денег

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Росреестре считают, что возвращать обманутому продавцу квартиру можно только после возврата денег, заявил замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий. По его словам, таким образом были бы соблюдены права обеих сторон, передает газета «Комсомольская правда».

Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно, — отметил он.

Бутовецкий подчеркнул, что это бы шло в соответствии с нормами Гражданского кодекса. Согласно им, нельзя требовать исполнения обязательства, не выполняя встречное, напомнил он.

Ранее в Гильдии риелторов Москвы предположили, что продавцов жилья следует направлять на психолого-психиатрическое освидетельствование перед заключением сделки. Авторы инициативы добавили, что в настоящее время нет инструментов, способных на 100% определить связь продавца с мошенниками.

До этого депутат Светлана Разворотнева выразила мнение, что суды не должны принимать решения с «перекосом» в сторону продавцов квартир. Она указала, что в Госдуме готовится обращение в Верховный суд на фоне участившихся случаев, когда ущемляются права добросовестных покупателей.

