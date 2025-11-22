Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 07:06

Глава «Лаборатории Касперского» объяснил, почему ИИ не существует

Касперский: искусственный интеллект на самом деле является сложным алгоритмом

Евгений Касперский Евгений Касперский Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Искусственного интеллекта на самом деле не существует, это просто сложные алгоритмы, заявил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский на IT-конференции «МойОфис призма изменений». Он отметил, что много лет выступал против данного термина, передает РИА Новости.

Я много лет был категорически против термина «искусственный интеллект». Я объяснял, что это никакой не интеллект. Он искусственный, да, но никакой не интеллект. Это просто умные, хорошие алгоритмы, — подчеркнул специалист.

По мнению Касперского, интеллект — это инструмент, который может решать неожиданные задачи, причем без какой-либо тренировки. Однако в случае с ИИ следует говорить о машинном обучении, добавил он. Также руководитель компании уточнил, что Россия ведет разработку машинного обучения уже порядка 20 лет.

Ранее российская IT-компания «Яндекс» приступила к эксперименту, цель которого — выяснить, может ли искусственный интеллект развивать сознание и формировать собственные предпочтения. В рамках исследования эксперты также изучат доступность точки зрения у ИИ.

Евгений Касперский
искусственный интеллект
нейросети
Россия
