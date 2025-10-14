Касперский рассказал, как хакерские атаки «сводят с ума» ИИ

Хакеры могут целенаправленно «кормить» искусственный интеллект испорченными данными, чтобы вывести его из строя и использовать в мошеннических схемах, объяснил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в беседе с РИА Новости на выставке GITEX. Он указал на растущие риски, связанные с развитием нейросетей.

Хакеры могут кормить искусственный интеллект испорченными данными таким образом, чтобы он мог сойти с ума, — предположил эксперт.

Ранее гражданка Украины, проживающая в Польше, при помощи искусственного интеллекта взламывала аккаунты сограждан в системе «Дия» (украинский аналог «Госуслуг») и набирала на них кредиты. По версии следствия, 33-летня женщина создавала дипфейк-видео для верификации.

До этого стало известно, что мошенники начали использовать искусственный интеллект и цифровые технологии, чтобы проникать в группы и чаты с участниками СВО и обманывать их. Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров предупредил, что таким образом преступники получают доступ к персональным данным.