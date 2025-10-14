Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:41

Украинка в Польше с помощью дипфейков набрала кредиты на сограждан

Украинка в Польше взломала «Дию» сограждан и набрала на них кредиты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гражданка Украины, проживающая в Польше, при помощи искусственного интеллекта взламывала «Дию» (аналог «Госуслуг») сограждан и набирала на них кредиты, передает издание «Страна.ua». По версии следствия, 33-летня женщина создавала дипфейк-видео для верификации.

В распоряжении мошенницы оказывались пароли и коды авторизаций для приложений банков. Через обеспечение ее подельники взламывали «Дию».

По информации издания, в результате мошеннической схемы пострадали как минимум 286 украинцев. На них оформили кредиты на общую сумму в 4 млн грн (около 8 млн рублей). Средства переводились на подконтрольные счета, после чего конвертировались в криптовалюту и обезличивались.

Ранее украинка пыталась вывезти в Румынию $970 тыс. (около 78 млн рублей) в двигателе своего Mercedes. Пограничники достали из тайника 38 пакетов с деньгами, а потом нашли еще семь свертков. При осмотре автомобиля в пункте пропуска «Парубное» сотрудники обратили внимание на нехарактерный шов в нижней части мотора и отправили авто на усиленную проверку.

Украина
Польша
мошенники
дипфейки
