Украинка в Польше с помощью дипфейков набрала кредиты на сограждан Украинка в Польше взломала «Дию» сограждан и набрала на них кредиты

Гражданка Украины, проживающая в Польше, при помощи искусственного интеллекта взламывала «Дию» (аналог «Госуслуг») сограждан и набирала на них кредиты, передает издание «Страна.ua». По версии следствия, 33-летня женщина создавала дипфейк-видео для верификации.

В распоряжении мошенницы оказывались пароли и коды авторизаций для приложений банков. Через обеспечение ее подельники взламывали «Дию».

По информации издания, в результате мошеннической схемы пострадали как минимум 286 украинцев. На них оформили кредиты на общую сумму в 4 млн грн (около 8 млн рублей). Средства переводились на подконтрольные счета, после чего конвертировались в криптовалюту и обезличивались.

